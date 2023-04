Aprenda a fazer o jogo da Lotofácil online em 2023

A lotofácil é um das loterias mais tradicionais do Brasil, onde o apostador deve escolher a partir de 15 números para o sorteio. O preço do bilhete começa em R$ 2,50 e as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas e pela internet - neste último caso, veja como jogar na loteria de forma online e conheça as regras.

Como fazer o jogo da Lotofácil online?

Para apostar na Lotofácil online, a maneira mais segura é acessar o site da Caixa. Embora a menor aposta custe R$ 2,50, o pagamento do jogo pela internet tem valor mínimo de R$ 30,00 por compra e é realizado apenas cartão de crédito.

1 - Acesse o site da Caixa e faça seu cadastro se ainda não tiver. Se já estiver cadastrado, basta digitar seu CPF, senha e aguardar o email da Caixa com o código de verificação de autenticidade;

2- Depois, escolha a opção do jogo que deseja, a Lotofácil;

3 - Selecione seus números: Agora é hora de escolher seus números da sorte. Na Lotofácil, você escolhe 15 números entre 1 e 25. Você pode escolher seus próprios números ou usar a opção "Surpresinha" para que o sistema escolha aleatoriamente por você.

4 - Após escolher os números, vá em “colocar no carrinho”;

5 - Por fim, clique em pagamento e finalize sua aposta.

Depois de fazer o pagamento, você pode relaxar e aguardar o sorteio da Lotofácil. Os resultados são divulgados aqui de segunda a sábado, às 20h.

Os resultados são divulgados diariamente na página de loterias do DCI, mas o apostador também pode consultar o site das loterias da Caixa para confirmar se ganhou ou não.

Vale ressaltar que a Caixa não envia e-mails para avisar os vencedores.

Quanto custa apostar no sorteio Lotofácil?

O valor mínimo para apostar na Lotofácil 2023 é R$ 2,50. Dessa forma, o jogador tem direito a escolher 15 dezenas no volante. É possível jogar até 20 números diferentes, mas os preços vão subindo à medida que a quantidade de dezenas aumenta. Se o apostador comprar o número máximo de apostas, o valor da cartela fica em R$ 38 mil.

Veja a tabela com os preços para jogar na Lotofácil:

Apostar 15 números custa R$ 2,50

Apostar 16 números custa R$ 40,00

Apostar 17 números custa R$ 340,00

Apostar 18 números custa R$ 2.040,00

Apostar 19 números custa R$ 9.690,00

Apostar 20 números custa R$ 38.760,00​

​