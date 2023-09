Como apostar na Lotofácil da Independência pela internet; prêmio é R$ 200 milhões

Sorteio será no sábado, 9 de setembro

A Lotofácil da Caixa apresenta no dia 9 de setembro, sábado, o concurso especial Lotofácil da Independência 2023 - que será sorteado às 20h (de Brasília). Criado em 2012, este sorteio é conhecido pelos prêmios muito acima da média, que se acumulam durante o ano inteiro. Veja abaixo duas formas de como apostar na modalidade pela internet.

Para 2023, a estimativa de prêmio da Lotofácil da Independência é de R$ 200 milhões e é possível ganhar acertando 15 números. As apostas vão até sábado, dia do concurso.

Como apostar na Lotofácil pela internet?

Você sabia que as Loterias Caixa têm um site oficial em que é possível fazer apostas online? Além da Lotofácil da Independência, estão disponíveis apostas para os concursos regulares da Mega-Sena e quase todas as outras modalidades da Caixa, com exceção da Loteria Federal - que só pode ser feita em lotéricas.

Como apostar: acesse o site www.loteriasonline.caixa.gov.br e clique em Lotofácil. A página vai mostrar quando foi realizado o último sorteio da modalidade, resultado e quando sai o próximo concurso. Cliquem em "aposte agora" e em seguida escolha os números do jogo.

Ao todo são 15 dezenas a serem escolhidas.

Na internet, o apostador precisar somar o mínimo de R$ 30 em jogos da loteria, mas pode ser de outras modalidades também. Na loto, cada aposta custa R$ 3.

Vantagens

Além da comodidade de realizar a aposta da Lotofácil da Independência, sem sair de casa e enfrentar filas, é possível apostar em quase todas as modalidades. Existem também as opções de combos de apostas, jogando em várias modalidades.

Também há como salvar apostas favoritas, para repetir o jogo em outra ocasião sem precisar escolher modalidade, números e quantidade de sorteios novamente. Quem, por exemplo, aposta semanalmente nos dois jogos da Mega Sena, seis da Quina e seis da Lotofácil, sempre com os mesmos números, pode deixar a combinação salva e repeti-la com um clique.

Por fim, existe a conferência automática de apostas. O site das Loterias Caixa guarda todos os jogos realizados no cadastro, e é possível conferir, pela internet, se o palpite foi contemplado.

Desvantagens

Existem três desvantagens principais de apostar pelo site das Loterias Caixa. A primeira delas é o valor mínimo: é preciso juntar pelo menos R$ 30 em apostas para poder concluir um pedido. Quem pretende jogar em apenas uma modalidade, para um sorteio, não consegue fazer isso pelo site.

A segunda desvantagem é o método de pagamento. O site das Loterias Caixa aceita somente cartões de crédito ou mercado pago. Não é possível realizar compras por débito, boleto ou Pix.

Por fim, fãs da Loteria Federal não conseguem jogar na modalidade de forma virtual. Só é possível apostar nas casas lotéricas, comprando o canhoto de apostas.

Apostar na Lotofácil da Independência pelo app das Loterias Caixa

O aplicativo das Loterias Caixa funciona de forma muito similar ao site. Ele também é oficial da Caixa Econômica Federal e está disponível para iPhone e Android.

Baixe o app e assim que estiver no celular já dá para começar a apostar. Escolha a modalidade da Lotofácil - o próximo sorteio é o da Independência -, e escolha 15 números. Coloque no carrinho e faça o pagamento.

Vantagens

Além das facilidades do site, o aplicativo tem a conveniência maior de poder ser acessado facilmente pelo smartphone. O aplicativo também permite conferir apostas realizadas em loterias pela leitura do código de barras dos bilhetes. É prático e considerado seguro.

Desvantagens

As limitações de valor mínimo, forma de pagamento e ausência da Loteria Federal são as mesmas do site. O aplicativo também tem um problema de, frequentemente, demorar a atualizar os resultados, dificultando a conferência das apostas.