A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (28) o concurso 2068 da Lotofácil no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 1,5 milhão; os números serão sorteados a partir das 20h (horário de Brasília). Veja como apostar:

Concurso 2068 da Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados. O prêmio desta quarta é de R$ 1,5 milhão. Confira como e onde jogar na Lotofácil concurso 2068.

Onde jogar

Os jogos da Lotofácil podem ser feitos da seguinte forma:

Em qualquer caixa lotérica do país

Pelo aplicativo Caixa, para quem tem conta no banco

E pelo site das Loterias Online da Caixa

Como apostar

Para jogar e participar da Lotofácil, basta seguir os seguintes passos:

A cartela tem 25 números

O apostadores precisa escolher de 15 até 18 números

E pronto, boa sorte!

O valor mínimo das apostas na Lotofácil é de R$2,50. Porém, o preço pode variar de acordo com a quantidade de apostas e números assinalados na cartela.

Para mais informações sobre a Lotofácil concurso 2068, acesse o site da Loterias Caixa e continue acompanhando os resultados de loteria aqui no DCI.

