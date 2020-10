Não foi nesta noite, de quarta-feira (28), que o prêmio da Lotofácil saiu para um apostador. De acordo com a Caixa, nenhum jogador acertou as 15 dezenas que saíram no resultado da Lotofácil 2068, , e o prêmio, que já estava acumulado, foi para R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 01-07-08-09-12-13-14-16-17-19-20-21-23-24-25.

Entretanto, houve acertadores nas faixas de premiações de menor acerto, sendo: R$ 1,555 mil para 262 apostas que marcaram14 acertos; R$ 25 para 8.925 mil apostas que conseguiram 13 acertos; R$ 10 para 111.278 mil apostas que fizeram 12 acertos; e R$ 5 para 593.521 mil apostas que acertaram 11 números.

No próximo sorteio da Lotofácil, de quinta-feira (29), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões para o apostador que marcar 15 acertos. Para acompanhar ao vivo, a partir das 20h, basta acessar as redes sociais da Caixa ou RedeTV.

Como apostar na Lotofácil?

O jogador precisa marcar no volante pelo menos 15 números que acredita que podem sair no próximo resultado da Lotofácil. Entretanto, a apostar precisa ser feita nas casas lotéricas ou pelo site oficial da Caixa, até uma hora antes do jogo.

Portanto se o sorteio começa às 20h, o jogo pode ser registrado até às 19h do dia do sorteio. A menor aposta agora custa R$ 2,50, e a mais cara sai por mais de R$ 38,7 mil. Também é possível usar a “Surpresinha” para deixar o sistema escolher os números por você.

Saiba como receber seu prêmio aqui.

Chance de acertar o resultado da Lotofácil de hoje

Se for com a aposta simples, de 15 números, a chance de acerto é de uma em 3,3 milhões. Contudo, se tivessem adicionado mais dezenas no mesmo jogo, a probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de hoje aumentaria e, consequentemente, o valor da aposta também. Quando ninguém acertar o resultado da Lotofácil, o prêmio acumula para a faixa principal do concurso seguinte.