É hoje! Lotofácil da Independência 2022 sorteia R$ 180 milhões

Hoje é dia de prêmio milionário! A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado, dia 10 de setembro, a Lotofácil da Independência 2022 com prêmio estimado em R$ 180 milhões. Se você pretende participar do sorteio, as apostas podem ser feita até às 18 horas e o sorteio está previsto para as 20 horas – do horário de Brasília.

Até que horas ‌apostar na Lotofácil da Independência 2022?‌ ‌

Os apostadores da Lotofácil da Independência 2022 tem até às 18 horas (horário de Brasília) para fazer a aposta, seja nas lotéricas credenciais pela Caixa ou usando o site especial de loterias do banco. Clientes de qualquer banco podem usar a internet ou aplicativo para tentar a sorte e participar do sorteio, basta acessar www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Os apostadores precisam escolher de 15 a 20 dezenas das 25 disponíveis no volante, mas quanto mais números, maior será o preço da aposta.

Dá para escolher os números ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌selecionando a Surpresinha ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ A partir de 11 acertos, os jogadores conseguem faturar prêmio no concurso especial.

Como o prêmio não acumula, o dinheiro também poderá ser dividido entre os apostadores que acertarem menos números.

O preço de um jogo da Lotofácil da Independência 2022 vai depender da quantidade de números escolhidos pelo apostar. O valor começa em R$ 2,50 para 15 números e pode chegar aos salgados R$ 38,7 mil para escolher 20 números.

15 números – R$2,50

16 números – R$40,00

17 números – R$340,00

18 números – R$2.040,00

19 números – R$9.690,00

20 números – R$38.760,00