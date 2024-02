Ganhadores Lotofácil: Resultado da Lotofácil 3033 (20/02/24)

As Loterias Caixa sorteia os números do resultado da Lotofácil concurso 3033 de hoje, terça-feira, 20 de fevereiro, a partir das 20 horas. O apostador que acertar as dezenas pode ganhar o prêmio de R$ 1,7 milhão.

Ganhadores do resultado da Lotofácil 3033

Confira o resultado atualizado: 01-02-03-04-06-07-09-10-11-13-15-19-23-24-25

Marcando a partir de 11 números do resultado da Lotofácil concurso 3033, os apostadores conseguem faturar. Então, se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes. Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos.

Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF. Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 2,2 mil.

Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago. Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil concurso 3033, para retirar a quantia.

Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Próximo sorteio - Na quarta, 21 de fevereiro, ocorre o sorteio da Lotofácil 3034, a partir das 20 horas (horário de Brasília).

