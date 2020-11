Lotofácil 2076: 3 apostas dividem prêmio de R$ 1,5 milhão; veja números

Três apostadores acertaram o resultado da Lotofácil 2076 e garantiram R$ 357.104,84 cada na noite deste sábado (7). O sorteio foi realizado no espaço Loterias Caixa, em São Paulo e os 15 números sorteados foram 03-13-06-01-09-22-25-05-15-24-10-14-18-12-11.

As apostas da Lotofácil 2076 que garantiram o prêmio principal são das cidades de Alvorada (1), no Rio Grande do Sul e Santa Bárbara do Oeste (1), em São Paulo. A terceira aposta premiada da noite foi feita pelo canal eletrônico da Caixa.

Confira os demais resultado de acordo com a quantidade de acertos:

14 acertos

196 apostas ganhadoras, R$ 1.637,24

13 acertos

7113 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

95742 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

521955 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como receber o prêmio da Lotofácil 2076?

A movimentação dos prêmios líquidos, de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), podem ser feitas nas lotéricas. Se o valor do prêmio for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa. Além disso, é preciso levar o bilhete premiado, RG e CPF.

O apostador pode buscar seu prêmio da Lotofácil 2076 até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, não esqueça de conferir a sua aposta.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil ?

A chance de acerta o resultado da Lotofácil com a aposta simples de 15 dezenas é de uma em mais de 3 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 20 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 211.

Segundo a provisão da Caixa, as chances de ganhar o prêmio principal da Lotofácil são as seguintes:

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760 para 15 números;

ao passo que para 16 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 204.298;

em seguida, para 17 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 24.035;

ao passo que, para 18 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006;

ainda assim, para 19 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 843;

por fim, para 20 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 211.

Quando são os sorteios?

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como apostar na Lotofácil?

Para tentar acertar o resultado da Lotofácil, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Nessa modalidade, ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 e 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser realiza em lotéricas credenciadas ou pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), sempre até uma hora antes do sorteio, portanto, até às 19h (horário de Brasília).

Apostar na Lotofácil pela internet

Para jogar online na Lotofácil, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.