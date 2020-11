Lotofácil 2077 de hoje paga R$ 550 mil a 3 apostas; veja os números

O sorteio da Lotofácil 2077 de hoje, 9 de novembro, teve três ganhadores no prêmio principal de R$ 1,5 milhão. Cada um dos apostadores acertou as 15 dezenas sorteadas e ganharam R$ 550.697,66 cada. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e os números que saíram foram 24-16-15-12-21-07-13-11-14-08-25-05-03-04-10.

Quem foram os ganhadores da Lotofácil 2077 de hoje?

Duas das três apostas que acertaram na faixa principal do sorteio são de Poa, em São Paulo. A terceira aposta que garantiu mais de meio milhão de reais foi feita pelo canal eletrônico Loterias Online.

Por outro lado, nas demais faixas de premiação do sorteio, 211 apostas garantiram R$ 1.641,74 com 14 números. Já as 7357 apostas que acertaram 13 números ganharam R$ 25. Em seguida, com 12 acertos, 103194 apostas garantiram R$ 10. Por fim, na menor faixa de premiação, 657667 ganharam R$ 5.

Ademais, arrecadação total do sorteio da Lotofácil 2077 de hoje, segundo a Caixa, foi de R$ 19.171.547,50.

Como receber o prêmio?

A movimentação dos prêmios líquidos, de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), podem ser feitas nas lotéricas. Se o valor do prêmio for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa. Além disso, é preciso levar o bilhete premiado, RG e CPF.

O apostador pode buscar seu prêmio da Lotofácil 2076 até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, não esqueça de conferir a sua aposta.

Quando são os sorteios da Lotofácil?

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

O resultado da Lotofácil 2077 de hoje e os demais sorteios da Loterias Caixa você acompanha aqui no Jornal DCI.