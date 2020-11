Lotofácil 2080: 2 apostas dividem prêmio especial de R$ 7,5 milhões

A Lotofácil 2080 saiu para duas apostas feitas nas cidades de Prainha (1), no Pará, e Palmas (1), no Tocantis. Ao todo, cada um dos ganhadores do sorteio garantiram R$ 4.258.044,26. O resultado da Lotofácil de hoje teve os seguintes números sorteados: 16-01-18-05-21-23-03-15-13-14-12-17-02-25-22.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio de hoje foi um acumulado de 10% arrecadados nos últimos nove concursos da Lotofácil. Essa é uma premiação que é feita em todos os concursos dessa modalidade que terminam com 0.

Resultado da Lotofácil 2080

Além das duas apostas ganhadoras do prêmio principal, a Lotofácil de hoje garantiu prêmios a diversos apostadores que acertaram as demais faixas do sorteio.

Primeiramente, com 14 acertos, 426 apostas garantiram R$ 1.463,24. Em seguida, 14805 apostas acertaram 13 números e levaram R$ 25. Logo após, com 12 acertos, 205088 apostas ganharam R$ 10. Por fim, na menor faixa de premiação do sorteio, 1205720 apostas ganharam r$ 5.

Como receber o prêmio?

Os sortudos que garantiram prêmios com a Lotofácil de hoje podem ir até uma casa lotérica ou agência da Caixa para recebe a bolada.

Os apostadores que tiveram bilhetes premiados em até 1.332,78 podem receber diretamente na lotérica. Já quem ganhou um prêmio maior, deve ir até uma agência para receber a bolada.

Próximo sorteio da Lotofácil

Não conseguiu garantir um prêmio no concurso 2080 da Lotofácil? Fique calmo, pois o próximo sorteio será nesta sexta-feira, 13 de novembro.

As apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou no site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br/).

A aposta simples custa R$ 2,50. Com ela você tem uma em mais de 3 milhões de chances de ganhar. Entretanto, é possível aumentar essa possibilidade acrescentando mais números ao volante.

Todos os resultados da Lotofácil

Primeiramente, confira o resultado da Lotofácil Concurso 2079, sorteado na quarta, 11 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram: 01 02 03 06 09 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25

Em seguida, veja o resultado da Lotofácil Concurso 2078, sorteado na terça, 10 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram: 01 02 03 04 06 12 13 15 17 18 19 21 22 24 25

Confira também o resultado da Lotofácil Concurso 2077, sorteado na segunda, 9 de novembro (09/11). As dezenas sorteadas foram: 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 21 24 25

Por fim, o resultado da Lotofácil Concurso 2076, sorteado no sábado, 7 de novembro (07/11). As dezenas sorteadas foram: 01 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 18 22 24 25

