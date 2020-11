Lotofácil 2081: aposta de Sorriso/MT leva sozinha prêmio de R$ 1,8 milhão

Um apostador sortudo de Sorriso, no Mato Grosso, acertou sozinho o resultado da Lotofácil 2081 de hoje, 13 de novembro. A aposta premiada garantiu um prêmio de R$ 1.801.360,52. Os números que saíram na Lotofácil de hoje foram: 02-04-05-06-07-09-10-11-15-16-17-18-19-20-21.

Além disso, o sorteio da Lotofácil de hoje premiou diversos outros apostadores. Na faixa de premiação com 14 acertos, 298 apostas garantiram R$ 1.810,66. Em seguida, com 13 acertos, 9615 apostas ganharam R$ 25. Com 12 acertos, 121239 apostas levaram R$ 10. Por fim, na menor faixa de premiação, 659258 apostas ganharam R$ 5.

Todos os resultados da Lotofácil

Primeiramente, confira o resultado da Lotofácil Concurso 2080, sorteado na quinta, 12 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram: 16-01-18-05-21-23-03-15-13-14-12-17-02-25-22.

Veja também o resultado da Lotofácil Concurso 2079, sorteado na quarta, 11 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram: 01 02 03 06 09 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25

Em seguida, veja o resultado da Lotofácil Concurso 2078, sorteado na terça, 10 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram: 01 02 03 04 06 12 13 15 17 18 19 21 22 24 25

Confira também o resultado da Lotofácil Concurso 2077, sorteado na segunda, 9 de novembro (09/11). As dezenas sorteadas foram: 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 21 24 25

Por fim, o resultado da Lotofácil Concurso 2076. Sorteado no sábado, 7 de novembro (07/11). As dezenas sorteadas foram: 01 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 18 22 24 25

Outros resultados da Lotofácil pode ser acompanhado por aqui.

Como receber o prêmio?

Os sortudos que garantiram prêmios com a Lotofácil de hoje podem ir até uma casa lotérica ou agência da Caixa para recebe a bolada.

Os apostadores que tiveram bilhetes premiados em até 1.332,78 podem receber diretamente na lotérica. Já quem ganhou um prêmio maior, deve ir até uma agência para receber a bolada.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Não foi dessa vez que você conseguiu um prêmio no concurso 2081 da Lotofácil? Fique calmo, pois o próximo sorteio será neste sábado, 14 de novembro.

As apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou no site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br/).

A aposta simples custa R$ 2,50. Com ela você tem uma em mais de 3 milhões de chances de ganhar. Entretanto, é possível aumentar essa possibilidade acrescentando mais números ao volante.

Desdobramento na Lotofácil: saiba como fazer e aumentar suas chances