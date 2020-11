Lotofácil 2082 de hoje acumula e prêmio vai a R$ 4 milhões

Ninguém acertou o resultado da Lotofácil 2082 de hoje, 14 de novembro e o prêmio acumulou em R$ 4 milhões para o próximo sorteio. As dezenas premiadas foram: 15-04-25-09-10-06-20-16-13-08-07-19-05-17-01. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores da Lotofácil 2082

Apesar de ninguém levar o prêmio principal, a Lotofácil 2082 de hoje ainda pagou diversos prêmios nas demais faixas de premiação.

Primeiramente, com 14 acertos, 244 apostas ganhadoras garantiram R$ 1.438,63. Em seguida, com 13 acertos, 6662 levaram R$ 25. Logo após, com 12 acertos, 87105 conseguiram R$ 10. Por fim, com 11 acertos, 502337 apostas ganhadoras levaram R$ 5.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ademais, confira outros detalhes sobre o resultado da Lotofácil 2082.

Como receber o prêmio?

Os sortudos que garantiram prêmios com a Lotofácil 2082 de hoje podem ir até uma casa lotérica ou agência da Caixa para recebe a bolada.

Os apostadores que tiveram bilhetes premiados em até 1.332,78 podem receber diretamente na lotérica. Em contrapartida, quem ganhou um prêmio maior, deve ir até uma agência para receber a bolada.

Todos os resultados da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2081. Sorteado na segunda, 13 de novembro (13/11). As dezenas sorteadas foram:

02 04 05 06 07

09 10 11 15 16

17 18 19 20 21

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2080. Sorteado na segunda, 12 de novembro (12/11). As dezenas sorteadas foram:

01 02 03 05 12

13 14 15 16 17

18 21 22 23 25

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2079. Sorteado na quarta, 11 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram:

01 02 03 06 09

12 14 15 17 18

19 22 23 24 25

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2078. Sorteado na terça, 10 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram:

01 02 03 04 06

12 13 15 17 18

19 21 22 24 25

Por fim, veja também o resultado da Lotofácil Concurso 2077. Sorteado na segunda, 9 de novembro (09/11). As dezenas sorteadas foram:

03 04 05 07 08

10 11 12 13 14

15 16 21 24 25

Além disso, você pode conferir os demais resultados da Lotofácil em nossa página de Loterias.

Próximo sorteio da Lotofácil

Não conseguiu garantir um prêmio no concurso 2082 da Lotofácil? Além disso, o próximo sorteio será na segunda-feira, 16 de novembro.

Ademais, as apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou no site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br/).