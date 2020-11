Lotofácil 2083: 3 apostas dividem prêmio de R$ 4 milhões de hoje [16]

A Lotofácil 2083 de hoje, 16 de novembro, teve três apostas premiadas e cada uma garantiu R$ 1.014.946,55. Os apostadores são das cidades de Curitiba, no Paraná, e Blumenau, em Santa Catarina. A terceira aposta vencedora foi de um jogo feito pelo canal eletrônico da Caixa.

O resultado da Lotofácil 2083 de hoje teve os seguintes números sorteados: 04 05 07 09 10 11 12 14 16 19 20 21 22 23 24. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Confira mais informações por aqui.

Confira a gravação do sorteio de hoje no perfil da Caixa no Youtube.

Ganhadores em tempo real

A Lotofácil 2083 ainda premiou diversos apostadores nas demais faixas. Confira.

Primeiramente, com 14 acertos, 453 apostas garantiram R$ 1.238,45. Em seguida, 15204 apostas acertaram 13 números e levaram R$ 25. Logo após, com 12 acertos, 176720 apostas ganharam R$ 10. Por fim, na menor faixa de premiação do sorteio, 901831 apostas ganharam r$ 5.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2083?

Os sortudos que garantiram prêmios com a Lotofácil de hoje podem ir até uma casa lotérica ou agência da Caixa para recebe a bolada.

Os apostadores que tiveram bilhetes premiados em até R$ 1.332,78, podem receber diretamente na lotérica. Já quem ganhou um prêmio maior, deve ir até uma agência para receber a bolada.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será na terça-feira (17), às 20h. Além disso, as apostas podem ser realizadas até uma hora antes da premiação.