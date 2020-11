Lotofácil 2083 de hoje [16] pode pagar R$ 4 milhões; veja como apostar

Nesta segunda-feira, 16 de novembro, a Lotofácil 2083 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 4 milhões. Para levar a bolada, o apostador tem que acertas as 15 dezenas premiadas. O resultado pode ser conferido a partir das 20h aqui no Jornal DCI.

O sorteio da Lotofácil 2083 será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para participar, o apostador deve fazer seu jogo até às 19h (horário de Brasília).

Apostar na Lotofácil 2083

O apostador que quer jogar na Lotofácil 2083 precisa marcar de 15 a 20 número no volante que contém 25. Os sortudos da Lotofácil garantem prêmios a partir de 11 acertos dos números premiados. A faixa principal fica com quem acertar os 15 números.

A aposta mínima dessa modalidade de jogo custa R$ 2,50. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas ou pela site Loterias Online. Além disso, para participar do sorteio, as apostas devem ser até uma hora antes do sorteio.

Aprenda a jogar na Lotofácil pela internet

Basta acessar o site Loterias Online (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/), da Caixa e seguir o passo a passo:

Primeiramente, ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Logo após, você pode escolher algum combo da própria Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar acertar o resultado da Lotofácil 2083, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ademais, nessa modalidade, acertando a partir de 11 dezenas já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Além disso, o valor mínimo da compra pela Loterias Online é de R$ 30 e de no máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago.

Qual‌ a‌ ‌chance ‌de‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil 2083?

Com um jogo simples, a probabilidade de o apostador acertar o resultado da Lotofácil 2083 é de ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ Entretanto, se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌para ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

Últimos resultados da Lotofácil

Resultado da Lotofácil concurso 2082. Sorteio de sábado, 14 de novembro. As dezenas sorteadas foram:

15-04-25-09-10

06-20-16-13-08

07-19-05-17-01

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2081, sorteado na segunda, 13 de novembro (13/11). As dezenas sorteadas foram:

02 04 05 06 07

09 10 11 15 16

17 18 19 20 21

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2080, sorteado na segunda, 12 de novembro (12/11). As dezenas sorteadas foram:

01 02 03 05 12

13 14 15 16 17

18 21 22 23 25

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2079, sorteado na quarta, 11 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram:

01 02 03 06 09

12 14 15 17 18

19 22 23 24 25