Lotofácil 2085 de hoje acumula e prêmio vai a R$ 3,5 milhões

Ninguém acertou o resultado da Lotofácil 2085 desta quarta-feira, 18 de novembro, e o prêmio acumulou em R$ 3,5 milhões para o próximo sorteio. As dezenas premiadas foram: 01 04 06 09 10 12 13 14 15 16 18 20 23 24 25. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores da Lotofácil 2085

Apesar de ninguém levar o prêmio principal, a Lotofácil 2085 de hoje ainda pagou diversos prêmios nas demais faixas de premiação.

Primeiramente, com 14 acertos, 255 apostas ganhadoras garantiram R$ 1.564,60. Em seguida, com 13 acertos, 9482 levaram R$ 25. Logo após, com 12 acertos, 117473 conseguiram R$ 10. Por fim, com 11 acertos, 624577 apostas ganhadoras levaram R$ 5.

Ademais, confira outros detalhes sobre o resultado da Lotofácil 2085.

Como receber os prêmios da Lotofácil 2085?

Os sortudos que garantiram prêmios com a Lotofácil 2085 de hoje podem ir até uma casa lotérica ou agência da Caixa para recebe a bolada.

Os apostadores que tiveram bilhetes premiados em até 1.332,78 podem receber diretamente na lotérica. Em contrapartida, quem ganhou um prêmio maior, deve ir até uma agência para receber a bolada.

Não deixe de conferir o seu bilhete da Lotofácil 2085.

Últimos resultados da Lotofácil

Resultado da Lotofácil concurso 2084. Sorteio de terça, 17 de novembro. As dezenas sorteadas foram:

08 04 14 11 16

24 15 10 19 05

22 03 06 01 09

Resultado da Lotofácil concurso 2083. Sorteio de segunda, 16 de novembro. As dezenas sorteadas foram:

24 12 22 04 23

09 05 21 16 11

20 14 07 19 10

Resultado da Lotofácil concurso 2082. Sorteio de sábado, 14 de novembro. As dezenas sorteadas foram:

15 04 25 09 10

06 20 16 13 08

07 19 05 17 01

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2081, sorteado na segunda, 13 de novembro (13/11). As dezenas sorteadas foram:

02 04 05 06 07

09 10 11 15 16

17 18 19 20 21

Por fim, confira o resultado da Lotofácil concurso 2080, sorteado na segunda, 12 de novembro (12/11). As dezenas sorteadas foram:

01 02 03 05 12

13 14 15 16 17

18 21 22 23 25

Além disso, é possível acompanhar os demais resultado por aqui.

Próximo sorteio da Lotofácil

Não conseguiu garantir um prêmio no concurso 2085 da Lotofácil? O próximo sorteio será na quinta-feira, 19 de novembro. Portanto, faça a sua aposta!

Ademais, as apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou no site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br/).