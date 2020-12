Lotofácil 2121 sorteia prêmio de R$ 800 mil hoje (31/12/2020)

A Lotofácil 2121 desta quinta-feira, dia 31, pode entregar o prêmio R$ 800 mil para a aposta que marcar as 15 dezenas premiadas. O sorteio de hoje será mais cedo, às 16h (horário de Brasília). As apostas podem ser registradas até uma hora antes do sorteio.

Para acompanhar o resultado ao vivo, basta acessar as redes sociais da Loterias Caixa, a partir das 16h (horário de Brasília). O sorteio da Lotofácil 2121 será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Confira o resultado do último sorteio, concurso 2120.

Saiba tudo sobre a Lotofácil 2121

A Lotofácil é conhecida por ser uma modalidade mais fácil de ganhar – comparado a outros jogos lotéricos. Nela são sorteados 15 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50.

O volante da Lotofácil 2121 é composto por 25 dezenas sendo necessário selecionar no mínimo 15 e no máximo 20 para fazer o jogo. ‌Além do prêmio principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11.

O apostador também pode escolher os números automaticamente pelo sistema – chamado de Surpresinha. Selecionando a Teimosinha, ‌é‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a mesma combinação de dezenas em ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ concursos consecutivos.‌ ‌

Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌modalidade ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h.

Bolão da Lotofácil

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o Bolão da Lotofácil 2121. Os‌ ‌números‌ ‌devem ser ‌preenchidos ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌

Para‌ ‌concorrer,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00,‌ ‌sendo‌ ‌possível‌ ‌realizar‌ ‌com:‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números;.

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2121 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se forem acrescentados 20 números ao jogo, por exemplo, essa chance pode chegar a uma em 211.

15 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 11.