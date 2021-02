Lotofácil 2148 acumula e prêmio sobe para R$ 3,5 milhões

Sem acertadores, a Lotofácil 2148 acumulou e o prêmio subiu para R$ 3,5 milhões. O sorteio ocorreu na noite desta terça-feira, dia 02 de fevereiro, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 14 23 18 03 04 20 15 11 22 08 24 07 01 25 16.

Teve ganhador na Lotofácil 2148 de hoje?

A Lotofácil de hoje não teve acertadores no prêmio principal. Por outro lado, nas demais faixas de premiação, 284 apostas acertaram 14 números e faturaram R$ 1.380,48. Com 13 acertos, 9294 apostas ganharam R$ 25. Já com 12 acertos, 109286 apostas faturaram R$ 10. Por fim, com 11 acertos, 570383 apostas levaram R$ 5.

15 acertos – Não houve acertador;

14 acertos – 284 apostas ganhadoras, R$ 1.380,48;

13 acertos- 9294 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 109286 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 570383 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia mais informações sobre a Lotofácil 2148 por aqui.

Que dia corre a Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta quarta-feira, dia 03 de fevereiro. O prêmio está avaliado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis dias por semana, de segunda a sábado, às 20 horas (horário de Brasília).