Lotofácil 2150 pode pagar prêmio especial de R$ 4 milhões hoje (04)

A Lotofácil 2150 desta quinta-feira (04) pode pagar um prêmio especial de R$ 4 milhões para quem acertar as 15 dezenas do sorteio. As apostas podem ser feitas até às 19h.

O prêmio do sorteio de hoje é um acumulado de 10% do total arrecadado ao longo dos nove concursos anteriores. As dezenas serão sorteadas às 20h.

Quanto rende o prêmio da Lotofácil 2150 na poupança?

Quem quer investir os R$ 4 milhões do prêmio da Lotofácil de hoje na poupança pode ganhar grandes lucros. Durante um mês, a bolada pode render cerca de R$ 4.800. Por outro lado, durante um ano completo os lucros podem chegar a R$ 57.981,68.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apostar na Lotofácil de hoje

A Lotofácil é como o próprio nome já diz: fácil. É fácil de jogar e também é de ganhar!

Para fazer o seu jogo, é necessário escolher entre 15 e 20 dezenas nas 25 disponíveis no volante. O jogo simples (com 15 números) custa R$ 2,50. Ganha prêmio o apostador que acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números na modalidade.

As chances de levar algum dos prêmios do sorteio com uma aposta simples começam em 1 em 11. Já com uma aposta de 20 números, as chances de levar algum prêmio começam em 1 em 3,9. Viu como é fácil?

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Que dia corre o sorteio da Lotofácil?

Os sorteios são sempre de segunda a sábado, às 20h.

Todos os resultados da Lotofácil podem ser acompanhados em nossa página especial da modalidade.