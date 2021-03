Lotofácil 2170 acumula e prêmio sobre para R$ 7 milhões

Nenhum apostador conseguiu acertar o resultado da Lotofácil 2170 desta terça-feira, dia 02 de março. Com isso, o prêmio acumulou e agora vale R$ 7 milhões no próximo concurso da modalidade. As dezenas sorteadas foram: 01-06-07-09-11-10-13-17-18-19-21-22-23-24-25

As faixas de valores menores pagaram diversos prêmios aos apostadores. Com 14 números acertos, 252 apostas ganharam R$ 1.564,85 na Lotofácil de hoje. Já com 13 acertos, 10400 apostas levaram R$ 25.

Com 12 acertos no jogo, 138905 apostas ganhadoras levaram R$ 10. Por fim, com 11 acertos no concurso, 775131 apostas ganharam R$ 5.

Leia mais informações sobre o resultado da Lotofácil 2170 por aqui.

Próximo sorteio da Lotofácil

Para tentar a sorte de ganhar a bolada de R$ 7 milhões da Lotofácil, os apostadores podem fazer as apostas até às 19 horas desta quarta-feira, dia 03 de março. Os jogos podem ser efetivados em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet. A aposta simples custa R$ 2,50.

O prêmio bruto da Lotofácil equivale a 43,35% da arrecadação do concurso. Com isso, a partir da porcentagem proposta é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos, que são:

R$ 5,00 para as apostas com 11 acertos;

R$ 10,00 para as apostas com 12 acertos;

R$ 25,00 para as apostas com 13 acertos.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

62% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números.

Da porcentagem de premiação, 10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0. E também 15% ficam acumulados para a primeira faixa do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

72% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

A transmissão do sorteio pode ser acompanhada ao vivo pelo perfil da Caixa no Youtube.