Lotofácil 2175 pode pagar R$ 1,5 milhão na segunda-feira

O sorteio da Lotofácil 2175 pode entregar um prêmio de R$ 1,5 milhão na próxima segunda-feira, dia 08 de março. As apostas para concorrer a bolada podem ser feitas até às 19 horas presencialmente nas casas lotéricas ou pela internet.

‌O‌ ‌sorteio‌ ‌está previsto para começar ‌às‌ ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo, e será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Como‌ ‌apostar na Lotofácil 2175?

É preciso marcar no‌ ‌volante da Lotofácil concurso 2175,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20 dezenas.‌ São sorteados 15 números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. A aposta mínima sai por R$ 2,50.

Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14 dezenas.‌ ‌Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar?

A chance de acertar todos os números com a aposta simples é de uma em quase 3,3 milhões. Se for adicionada mais uma dezena em seu volante, 16 números no total, a chance aumenta para uma em 204 mil, mas o valor do jogo sobe para R$ 40.

A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.