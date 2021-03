Lotofácil 2190 pode pagar hoje prêmio de R$ 4 milhões

A Lotofácil 2190 pode pagar nesta quinta-feira, 25 de março de 2021, um prêmio de R$ 4 milhões ao apostador que acertas as 15 dezenas do jogo. As apostas foram encerradas às 19h (horário de Brasília). É possível fazer os jogos nas casas lotéricas ou pela internet. O sorteio ocorre às 20h.

O Concurso 2189 do dia 24/03/21 sorteou os seguintes números:

01-03-04-05-06

08-10-11-13-14

17-18-19-22-24

Como jogar na Lotofácil 2190

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos: R$ 5,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

R$ 10,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados. Por fim, R$ 25,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

O resultado do concurso 2190 da Lotofácil, hoje, é transmitido ao vivo pela Caixa Loterias por meio do canal no YouTube.