Lotofácil 2525: apostas do PR e RJ levam prêmios

Duas apostas registradas na Lotofácil foram as grandes ganhadoras desta quinta-feira, dia 19 de maio. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Se você fez algum jogo no concurso de hoje, acompanhe abaixo o resultado da Lotofácil 2525.

Um sortudo é da cidade de Foz do Iguaçu (PR). O outro é do Rio de Janeiro (RJ).

Cada um dos felizardos ganhou uma verdadeira bolada no valor de R$ R$ 707.835,50. Com o concurso da Lotofácil nesta quinta, a Caixa Econômica Federal ( CEF) conseguiu uma arrecadação total de R$ R$ 15.646.620,00.

Confira o resultado da Lotofácil 2525

Se você não foi o vencedor do prêmio máximo, quem sabe não faturou uma grana com as outras faixas de premiação? Aqui você checa o resultado da Lotofácil 2525: 04-06-10-11-12-13-16-17-18-19-20-21-23-24-25.

Detalhamento da premiação:

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 707.835,50

14 acertos – 148 apostas ganhadoras, R$ 2.005,64

13 acertos – 5975 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 93525 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 487254 apostas ganhadoras, R$ 5,00

A exibição do sorteio é sempre feita pela RedeTv e pela Caixa Econômica Federal através do Facebook e do Youtube do órgão federal:

Quem foi o ganhador da Lotofácil de ontem?

Antes do resultado da Lotofácil 2525, o concurso premiou ontem um apostador da cidade do Rio de Janeiro (RJ). O sortudo faturou uma quantia superior a R$ 1,3 milhão, mais precisamente de R$ 1.370.463,72.

Um fato interessante é que o felizardo ganhou o prêmio com uma aposta simples feita através da Teimosinha, quando se mantém a mesma sequência numérica por ao menos três sorteios consecutivos – ou no máximo 24 edições.

Na quarta-feira, ontem, outras pessoas também saíram com prêmio nas faixas mais baixas de premiação. Ao todo, 297 apostas ganharam R$ 1.382,18 ao marcarem 14 dezenas corretamente. Já na faixa de 13 dezenas exatas, foram 10.736 bilhetes premiados faturando a quantia fixa de R$ 25,00.

Com 12 acertos, 115.470 apostas saíram vencedoras, levando R$ 10,00 para casa. Por fim, 619.076 pessoas garantiram a quantia fixa de R$ 5,00.

Se você tem sorteios passados da Lotofácil para checar o resultado, o DCI faz a cobertura de todos eles. As edições do concurso são realizadas de segunda a sábado, seis vezes por semana, sempre a partir das 20 horas (horário de Brasília).