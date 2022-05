Lotofácil 2527: cinco apostas dividem prêmio milionário

Jogou na Lotofácil neste sábado? Então cruze os dedos pois cinco apostas foram ganhadoras no resultado da Lotofácil 2527 de hoje.

A sorte chegou para cinco apostadores. Um deles fez o jogo pelo canal eletrônico da Caixa. Os outros quatro são das seguintes cidades: dois de Foz do Iguaçu (PR), um de Chapecó (SC) e um de São Paulo (SP). O prêmio ganho por cada um foi de R$ R$ 270.269,79.

Com o sorteio da Lotofácil neste sábado, 21 de maio, a Caixa Econômica Federal arrecadou R$ R$ 16.525.230,00.

Veja agora o resultado da Lotofácil 2527

Para conferir as dezenas premiadas, pegue agora seu volante e veja os números do resultado da Lotofácil 2527: 01-02-05-06-09-13-11-12-14-17-18-19-20-21-23.

Detalhamento da premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 270.269,79

14 acertos

168 apostas ganhadoras, R$ 1.686,59

13 acertos

7604 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

100739 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

570498 apostas ganhadoras, R$ 5,00

A exibição do sorteio da Lotofácil e dos demais certames da Caixa deste sábado pode ser assistido abaixo pelo YouTube do órgão federal. A transmissão é feita em tempo real e ocorre sempre às 20h.

Como apostar na Lotofácil

Se você perdeu a oportunidade de apostar no resultado da Lotofácil 2527, não tem problema. É possível fazer sua aposta no próximo concurso.

A Lotofácil é promovida pelas Loterias Caixa seis vezes por semana, de segunda a sábado. O próximo será o certame de número 2528, na segunda-feira, dia 23, às 20h.

A sua aposta pode ser feita em casas lotéricas credenciadas até as 19h do dia do sorteio. O preço do jogo mais simples é R$ 2,50 (para 15 numerais marcados).

Para quem aposta pela internet, o horário é o mesmo. Nesse formato, o jogo pode ser feito pelo aplicativo ou pelo portal Loterias Caixa. É necessário ter 18 anos ou mais, possuir CPF e estar em território nacional, pois o sistema possui geolocalização.

O valor é o mesmo das lotéricas, porém, o sistema da Caixa informa que só aceita que cada jogador aposte entre R$ 30 e R$ 945 por dia.

Acompanhe os resultados das Loterias Caixa pelo site do DCI.