Lotofácil 3004: resultado Lotofácil de hoje e ganhadores da segunda

O sorteio do resultado da Lotofácil e os ganhadores serão divulgado nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, a partir das 20 horas, do horário de Brasília. O prêmio do concurso 3004 está estimado em R$ 1,7 milhão.

A Caixa informou que o sorteio irá atrasar.

Anote o resultado da Lotofácil 3004

Agora, confira os números do resultado da Lotofácil:

Ganhador da Lotofácil

Foto: agência brasil/reprodução

O sortudo que acertar as dezenas do resultado da Lotofácil 3004 poderá levar para a bolada de R$ 1,7 milhão. Agora, se mais de um jogo for registrado com os 15 números sorteados, então as Loterias Caixa faz o rateio entre os ganhadores. De qualquer forma, todo mundo sai ganhando.

As três faixas menores pagam quantias fixas de R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos.

Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF. Em casas lotéricas os apostadores conseguem receber valores de até R$ 2,2 mil. Mas as Loterias Caixa também permite a transferência dos prêmios de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem o prazo de até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado, para retirar a quantia.

Próximo sorteio - O concurso volta na terça-feira, 16 de janeiro, a partir das 20h.

