Saiu Lotofácil 3366: resultado do sorteio de sexta-feira (11/04/25)

O concurso da Lotofácil 3366 foi realizado na noite desta sexta-feira, 11 de abril de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira os números sorteados e veja se você foi um dos ganhadores do prêmio principal de R$ 1,8 milhão.

Resultado da Lotofácil 3366 hoje (11/04/2025)

Os números sorteados no concurso Lotofácil 3366 de hoje foram: 02-03-05-06-08-11-14-15-16-18-19-21-22-24-25

Quando é o próximo sorteio?

O próximo concurso da Lotofácil acontece sábado (12/04/2025), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h no site da Caixa, casas lotéricas ou pelo aplicativo oficial.

Números mais sorteados na Lotofácil

Confira abaixo os números que mais saíram nos sorteios da Lotofácil até hoje:

Número Quantidade de vezes sorteado 20 2103 vezes 10 2096 vezes 25 2076 vezes 11 2055 vezes 13 2035 vezes 24 2034 vezes 14 2031 vezes 04 2022 vezes 03 2021 vezes 01 2017 vezes

Acompanhe todos os resultados das loterias aqui e não perca nenhuma chance de ganhar.