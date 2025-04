Lotofácil 3375: resultado do sorteio de quinta-feira (24/04/25)

O concurso da Lotofácil 3375 será realizado na noite desta quinta-feira, 24 de abril de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira os números sorteados por volta das 20h e veja se você foi um dos ganhadores do prêmio principal de R$ 1,8 milhão.

Resultado da Lotofácil 3375 hoje (24/04/2025)

Os números sorteados no concurso Lotofácil 3375 de hoje foram:

15 acertos – Não houve acertador

14 acertos – xx apostas ganhadoras, R$ xx

13 acertos – xx apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos – xx apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos – xx apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quando é o próximo sorteio?

O próximo concurso da Lotofácil acontece na sexta-feira (25/04/2025), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h no site da Caixa, casas lotéricas ou pelo aplicativo oficial.

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e a premiação da Lotofácil em 2025 pode sair em cinco faixas.

Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Acompanhe todos os resultados das loterias aqui e não perca nenhuma chance de ganhar no sorteio.