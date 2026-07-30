Lotofácil acumulada: sorteio desta quinta (30) tem prêmio de R$ 2 milhões

R$ 2 milhões no bolso? A Lotofácil 3749 pode mudar a sua história nesta quinta-feira!

O prêmio acumulou e a expectativa só cresceu: o concurso 3749 da Lotofácil vem recheado com R$ 2 milhões para quem cravar os 15 números da sorte! Como ninguém levou a bolada máxima no último concurso, a faixa principal ganhou esse reforço de peso. O sorteio acontece nesta quinta-feira, 30 de julho, às 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, na famosa Avenida Paulista, em São Paulo.

Como apostar na Lotofácil hoje?

Registrar o seu palpite é simples e rápido. Você pode fazer a sua fézinha até as 19h desta quinta-feira em qualquer casa lotérica do país, ou sem sair de casa, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O jogo: O volante traz 25 números disponíveis. Você só precisa escolher entre 15 e 20 dezenas.

Preço acessível: A aposta simples (15 números) custa apenas R$ 3,50.

Múltiplas chances: Não é só quem acerta tudo que comemora! A Lotofácil também premia quem faz 14, 13, 12 e 11 acertos.

Estratégia em grupo: Quer multiplicar as chances sem gastar uma fortuna sozinho? Aposte em um bolão. O valor mínimo do bolão na Lotofácil é de R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50.

Qual é a real chance de virar milionário?

Com uma aposta simples de R$ 3,50, a sua probabilidade de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Confira a matemática a seu favor no jogo base:

15 acertos: 1 em 3.268.760 (Prêmio principal)

14 acertos: 1 em 21.792

13 acertos: 1 em 692

12 acertos: 1 em 60

11 acertos: 1 em 11

Quer encurtar o caminho? Quanto mais números você marcar, maior a probabilidade de vitória — e o valor da aposta acompanha. Se você optar por marcar o limite máximo de 20 dezenas no mesmo volante, a chance de acertar os 15 números despenca para impressionantes 1 em 211 (o investimento para essa aposta máxima é de R$ 54.264,00).

Vai arriscar um palpite nos seus números da sorte hoje?