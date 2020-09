Lotofácil concurso 2027 pode pagar R$ 3,4 milhões na quarta-feira

Veja aqui como apostar na Lotofácil concurso 2027 de quarta-feira (02), que pode pagar um prêmio de R$ 3,4 milhões para a pessoa que acertar as 15 dezenas, de acordo com as Loterias Caixa.

A Lotofácil concurso 2026, realizado nesta terça (01), teve as dezenas sorteadas: 01-03-04-05-06-11-13-14-16-19-

20-21-22-23-24

Ganhadores em tempo real:

Como apostar – Lotofácil concurso 2027

Para apostar na Lotofácil é fácil, como o próprio nome diz, e para isso só é preciso marcar de 15 a 20 dezenas das 25 disponíveis. Mas também existe a opção Surpresinha em que o sistema escolhe os número para você aleatoriamente.

O apostador fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números, mas o prêmio principal vai para quem acertar as 15 dezenas. Com o uso da Teimosinha você pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6,9 ou 12 concursos seguidos.

Premiação

Desse modo, o prêmio do concurso corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

R$ 5,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

R$ 10,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Por fim, R$ 25,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Entretanto, os prêmios têm 90 dias após a data do sorteio para retirar. Depois do prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Acumulação – Lotofácil concurso 2027

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.