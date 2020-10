Aposta de MG leva prêmio de R$ 1,6 milhão da Lotofácil; veja resultado

Única aposta todas as dezenas sorteadas e faturou o prêmio principal da Lotofácil

Uma aposta de Belo Horizonte, Minas Gerais, acertou sozinha o resultado da Lotofácil, concurso 2053, e levou o prêmio de R$ 1.620.159,55. O sorteio da Loterias Caixa foi realizado nesta sexta-feira (9), em São Paulo.

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2053 : 03-04-09-11-12-13-15-16-17-18-20-21-22-23-24.

A Lotofácil concurso 2054 pode pagar R$ 1,2 milhão neste sábado, 10 de outubro. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Qual a probabilidade de ganhar na Lotofácil?

As chances de ganhar na Lotofácil com uma aposta mínima, de 15 números, é de 1 em 3.268.760, de acordo com a Caixa. Contudo, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

