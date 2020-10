Três apostas acertaram todas as dezenas sorteadas e dividiram o prêmio principal da Lotofácil

Apostas do DF, SP e Curitiba levam prêmio de R$ 1,5 milhão da Lotofácil de hoje

A Lotofácil fez nesta terça-feira (13) mais três milionários no Brasil. As apostas que acertaram o resultado da Lotofácil, concurso 2055, levando o prêmio de R$ 500 mil cada, são de: Brasília (DF); Curitiba (PR); e São Paulo (SP). O sorteio foi realizado pela Loterias Caixa,‌ no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2055: 01-02-03-04-05-07-11-14-15-16-18-19-21-23-25.

Além do prêmio principal, 218 ganhadores da segunda faixa – de 14 acertos – levaram R$ 1,4 mil e 9.7 mil apostas da terceira faixa – 13 dezenas – conquistaram R$ 25. Para os 113.4 mil que marcaram 12 dezenas o prêmio é de R$ 10 e na última faixa de acertos – 11 números – 663.765 mil ganharam R$ 5.

Os sorteios da Lotofácil são realizados de segunda-feira a sábado. Para acompanhar ao vivo, basta acessar as redes sociais da Caixa ou RedeTV que fazem a transmissão do sorteios dos concursos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Saiba como receber seu prêmio aqui.

Como apostar no próximo sorteio da Lotofácil?

O jogador precisa marcar no volante pelo menos 15 números que acredita que podem sair no próximo resultado da Lotofácil. Entretanto, a apostar precisa ser feita nas casas lotéricas ou pelo site oficial da Caixa, até uma hora antes do jogo.

Portanto se o sorteio começa às 20h, o jogo pode ser registrado até às 19h do dia do sorteio. A menor aposta agora custa R$ 2,50, e a mais cara sai por mais de R$ 38,7 mil.

Também é possível usar a “Surpresinha” para deixar o sistema escolher os números por você.

Qual é a chance de acertar o resultado da Lotofácil?

Se for com a aposta simples, de 15 números, a chance de acerto é de uma em 3,3 milhões. Contudo, se forem adicionadas mais dezenas no mesmo jogo, a probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil aumentam e, consequentemente, o valor da aposta também.

Quando ninguém acertar o resultado da Lotofácil, o prêmio acumula para a faixa principal do concurso seguinte.

Ganhadores em tempo real acesse: