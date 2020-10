Lotofácil 2768: três apostas faturam prêmio acumulado de R$ 3 milhões

A Loterias CAIXA divulgou o resultado da Lotofácil de hoje, concurso 2768 , e três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas. O prêmio que estava acumulado em R$ 3 milhões será divido entre as apostas e cada uma receberá mais de R$ 1 milhão. Os jogos foram registrados por meio do canal eletrônico da CAIXA e, por isso, não foi informado de que região são os sortudos da noite. Os números sorteados na Lotofácil 2768 foram: 01-07-08-09-12-13-14-16-17-19-20-21-23-24-25.

Além do prêmio principal: 280 apostas ganharam na segunda faixa (14 acertos) R$ 1,744 mil; 9.532 mil apostas faturaram na terceira faixa (13 acertos) R$ 25; 127.753 mil que marcaram na quarta faixa (12 acertos) ganhando R$ 10; e na quinta faixa (11 acertos) 715.973 mil ganharam R$ 5.

No próximo sorteio da Lotofácil, de quarta-feira (28), o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão para o apostador que marcar 15 acertos. Para acompanhar ao vivo, a partir das 20h, basta acessar as redes sociais da Caixa ou RedeTV.

Como apostar na Lotofácil?

O jogador precisa marcar no volante pelo menos 15 números que acredita que podem sair no próximo resultado da Lotofácil. Entretanto, a apostar precisa ser feita nas casas lotéricas ou pelo site oficial da Caixa, até uma hora antes do jogo.

Portanto se o sorteio começa às 20h, o jogo pode ser registrado até às 19h do dia do sorteio. A menor aposta agora custa R$ 2,50, e a mais cara sai por mais de R$ 38,7 mil. Também é possível usar a “Surpresinha” para deixar o sistema escolher os números por você.

Chance de acertar o resultado da Lotofácil de hoje

Se for com a aposta simples, de 15 números, a chance de acerto é de uma em 3,3 milhões. Contudo, se tivessem adicionado mais dezenas no mesmo jogo, a probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de hoje aumentaria e, consequentemente, o valor da aposta também. Quando ninguém acertar o resultado da Lotofácil, o prêmio acumula para a faixa principal do concurso seguinte.

