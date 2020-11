Nesta terça-feira (3), o sorteio da Lotofácil concurso 2072 pode pagar o prêmio de R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser realizadas até às 19h nas lotéricas ou pela internet, pelo site da Caixa. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h.

No último sábado (31), uma única aposta de Limeira, São Paulo, acertou o resultado da Lotofácil concurso 2071. O prêmio pago foi de R$ 1.195.242,75.

Os números sorteados no concurso 2071 da Lotofácil foram: 01-02-04-06-09-10-11-12-13-15-16-17-20-21-25.

Como‌ ‌apostar na Lotofácil?‌ ‌

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os apostadores podem jogar no mínimo 15 e no máximo 20 dezenas por cada volante, que é composto de 25 números. Além do sorteio principal, também há chances para quem acertar 14, 13, 12 e 11 números.

É possível também escolher os números automaticamente pelo sistema, chamado de Surpresinha. Selecionando a Teimosinha, ‌é‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a mesma combinação de dezenas em ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ concursos consecutivos.‌ ‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar?

Com um jogo simples, no valor de R$ 2,50, o jogador escolhe 15 dezenas e tem uma chance em quase 3,3 milhões de acertar todos os números do volante. Caso decida acrescentar mais uma dezena ao jogo, a chance aumenta: é de uma em 204 mil, mas o valor do jogo sobe para R$ 40.

Acumulação

Caso não tenha ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Desse modo, não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.