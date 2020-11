A Lotofácil 2075 sorteia o prêmio de R$ 1,5 milhão , nesta sexta-feira (06), para o jogador que acertar as 15 dezenas. As apostas podem ser realizadas em lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, às 20h.

O último sorteio foi realizado ontem, quinta-feira (05), e os números sorteados no concurso 2074 da Lotofácil foram: 02 03 04 05 06 09 14 15 18 19 20 21 22 24 25.

Como apostar na Lotofácil 2075?

Para conseguir ganhar o prêmio da Lotofácil 2075, o apostador precisa fazer registrar o jogo até às 19h deste sábado (31) nas casas lotéricas ou no site oficial da Caixa: www.loterias.caixa.gov.br. O valor do jogo simples é R$ 2,50.

As apostas da Lotofácil podem ser feitas manualmente ou de forma aleatória pelo sistema, conhecida como Surpresinha. É possível também escolher a opção Teimosinha, para concorrer em três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com o mesmo jogo.

Para tentar aumentar a chance de ganhar, é possível ainda realizar um bolão Lotofácil. Cada bolão pode conter de 2 a 100 cotas – dependendo da quantidade de dezenas que terá a aposta.

Como apostar online na Lotofácil?

O valor mínimo de apostas pela internet, porém, é de R$ 30. A aposta é paga com cartão de crédito e deve ser feito um cadastro com o CPF do apostador. Para participar também é preciso ter mais de 18 anos.

Qual‌ ‌é‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌do‌ ‌prêmio da Lotofácil 2075?‌ ‌

O‌ ‌prêmio da Lotofácil 2075‌ ‌varia‌ ‌de‌ ‌acordo‌ ‌com‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌ arrecadado,‌ ‌correspondendo‌ ‌a‌ ‌43,35%‌ ‌do‌ ‌total‌ ‌bruto.‌ ‌ São‌ ‌subtraídos‌ ‌dessa‌ ‌porcentagem,‌ ‌três‌ ‌prêmios‌ ‌de‌ ‌valores‌ ‌fixos.‌ ‌O‌ ‌restante‌ ‌do‌ ‌valor‌ ‌é‌ ‌ distribuído‌ ‌nas‌ ‌demais‌ ‌categorias:‌ ‌

R$‌ ‌5,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌11‌ ‌números‌ ‌certos‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌15‌ ‌sorteados;‌ ‌

R$‌ ‌10,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌12‌ ‌números‌ ‌certos‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌15‌ ‌sorteados;‌ ‌

R$‌ ‌25,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌13‌ ‌números‌ ‌certos‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌15‌ ‌sorteados;‌ ‌

62%‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números;‌ ‌

13%‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌14‌ ‌números;‌

Como receber o prêmio da Lotofácil 2075? Em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa o ganhador consegue retirar prêmios da Lotofácil 2075 de até R$ 1.332,78. Se o valor for maior, o sortudo só conseguirá buscar seu prêmio em uma agência da Caixa, mas é preciso levar, além do bilhete, o R.G e C.P.F. Contudo, se o apostador tiver registrado o jogo por meio do site da Loterias Caixa, será necessário levar o “Código de Resgate” nas lotéricas ou agências da Caixa. O apostador tem até 90 dias corridos para buscar seu prêmio, pois se o valor não for retirado a Caixa repassa o dinheiro para ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior

Quando‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌os‌ ‌sorteios da Lotofácil?‌ ‌

Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌ sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h.‌ É‌ ‌possível‌ ‌acompanhar‌ ‌na‌ ‌transmissão‌ ‌ao‌ ‌vivo‌ ‌pela‌ ‌ internet,‌ ‌por‌ ‌meio‌ ‌das‌ ‌redes‌ ‌sociais‌ ‌da‌ ‌Caixa‌ ‌e‌ ‌da‌ ‌Rede‌ ‌TV.‌ ‌ Qual é a probabilidade de ganhar na Lotofácil 2075? A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil 2075 e ganhar o prêmio máximo com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões, segundo a Caixa. Contudo, se forem acrescentados 20 números ao jogo, essa chance pode chegar a uma em 211.