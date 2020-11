A Lotofácil concurso 2079 pode fazer mais um milionário nesta quarta-feira, dia 11, com o prêmio acumulado de R$ 3,5 milhões . O sorteio está previsto para iniciar às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No último sorteio da Lotofácil, concurso 2078, de ontem (10), foram sorteados os números: 01 02 03 04 06 12 13 15 17 18 19 21 22 24 25.

Como ganhar na Lotofácil 2079?

O apostador precisar acertar os 15 números sorteados na Lotofácil 2079 para ganhar o prêmio da faixa principal. O jogo precisa ser registrado até às 19h em casas lotéricas ou no site oficial da Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Além do faixa principal, há prêmios menores para quem conseguir acertar 14, 13, 13 e 11 dezenas. O preço da aposta da Lotofácil, varia entre‌ ‌R$2,50 e R$38.760,00.

Com funciona o Bolão da Lotofácil 2079?

No Bolão da Lotofácil‌ ‌é preciso ter no mínimo duas e no máximo 100 cotas dependendo da quantidade de números do jogo. ‌A cota é a quantidade de recibos que podem ser emitido, determinado, assim, o números de participantes.

O valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌, assim, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas‌, assim, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas‌, assim, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas‌ , assim, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas, assim,‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas, assim,‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números;‌

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2079 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões, segundo a Caixa. Contudo, se forem acrescentados 20 números ao jogo, por exemplo, essa chance pode chegar a uma em 211.

Nas demais faixas de premiação, a chance também aumenta acertando menos dezenas, porém o valor do prêmio também é mais baixo.

Acompanhe a Lotofácil em tempo real: