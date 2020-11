A Lotofácil 2082 deste sábado, dia 14, pode pagar o prêmio R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas. O resultado pode ser conferido a partir das 20h nas redes sociais da Caixa pois será transmitido ao vivo.

O sorteio da Lotofácil 2082 será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para participar, o apostador deve fazer seu jogo até às 19h (horário de Brasília).

Resultado da Lotofácil de ontem

Ontem, sexta-feira (13), a Lotofácil premiou uma aposta de Sorriso, Mato Grosso, com R$ 1,8 milhão. A aposta acertou os seguintes números do concurso: 02 04 05 06 07 09 10 11 15 1617 18 19 20 21.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lotofácil 2082

Concorrer na Lotofácil 2082 não é difícil, veja bem: o apostador deve ir até uma casa lotérica ou acessar o site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). No volante tem 25 números e podem ser marcados de 15 a 20.

Para participar da Lotofácil 2082, é preciso desembolsa R$ 2,50 a 38.760,00.

15 números na Lotofácil custa, assim, R$2,50;

16 números na Lotofácil custa, assim, R$40,00;

17 números na Lotofácil custa, assim, R$340,00;

18 números na Lotofácil custa, assim, R$2.040,00;

19 números na Lotofácil custa, assim, R$9.690,00;

20 números na Lotofácil custa, assim, R$38.760,00.

O prêmio sai para quem cravar as 15 dezenas, mas com 14, 13, 12 e 11 acertos também dá para receber algum valor. Para escolher a combinação de números dá para fazer no modo manual ou Surpresinha (escolha feita pelo sistema).

Bolão da Lotofácil 2082

Para aumentar a chance de ganhar na Lotofácil 2082, o Bolão é uma alternativa. Cada‌ Bolão preciso ter no mínimo duas e no máximo 100 cotas dependendo da quantidade de números do jogo.

O‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00. Veja a seguir como funciona a quantidade de cotas para cada aposta com números adicionados:

15‌ ‌números – Dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas;

16‌ ‌números – Dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas;

17‌ ‌números – Dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas;

18‌ ‌números – Dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas;‌

19‌ ‌números – Dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas;

20‌ ‌números – Dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas;

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2082 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se forem acrescentados 20 números ao jogo, por exemplo, essa chance pode chegar a uma em 211.