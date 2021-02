A Lotofácil 2135 deste sábado, dia 06, pode entregar o prêmio de R$ 1,5 milhão para a aposta que marcar as 15 dezenas. Para acompanhar o resultado ao vivo do concurso, basta acessar as redes sociais da Loterias Caixa, a partir das 20h (horário de Brasília).

Saiba mais sobre a Lotofácil 2152

Na Lotofácil 2152 serão sorteados 15 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50. O volante é composto por 25 dezenas sendo necessário selecionar de 15 a 20 para fazer o jogo. ‌

Além do prêmio principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os jogos precisam ser registrado até as 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Como funciona o bolão da Lotofácil?

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o bolão da Lotofácil 2152. Mas, para concorrer, o‌ ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2152 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, essa chance vai para uma em 211.