Lotofácil 2173 sorteia prêmio de R$ 1,5 milhão nesta sexta (05/03)

O sorteio da Lotofácil concurso 2173 pode ‌pagar‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌de‌ ‌R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira (05) . As‌ ‌apostas‌‌ ‌‌podem ‌ser‌ ‌feitas ‌nas‌ ‌lotéricas‌, aplicativo ou site‌ ‌das Loterias‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h.‌ ‌O‌ ‌sorteio‌ ‌será realizado ‌às‌ ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.‌ ‌

O sorteio será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Três apostas acertaram o resultado da Lotofácil, concurso 2172, de quinta-feira (04). Veja os números: 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 22 23 25 .

É preciso marcar no‌ ‌volante da Lotofácil concurso 2173,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20 dezenas.‌ São sorteados 15 números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. A aposta mínima sai por R$ 2,50.

Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14 dezenas.‌ ‌Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar?