A Lotofácil 2174 deste sábado (06) pode ‌pagar‌ ‌o‌ ‌prêmio acumulado‌ ‌de‌ ‌R$ 3,5 milhões para o apostador que conseguir cravar as dezenas do resultado. Os jogos‌‌ ‌‌podem ‌ser‌ ‌feitos ‌em casas ‌lotéricas‌, aplicativo ou site‌ ‌das Loterias‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h.‌

‌O‌ ‌sorteio‌ ‌está previsto para começar ‌às‌ ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo, e será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

No sorteio nº 2.173 da Lotofácil, nenhuma aposta acertou o resultado. Os números sorteados no concurso foram: 01 02 03 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 25.

É preciso marcar no‌ ‌volante da Lotofácil concurso 2174,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20 dezenas.‌ São sorteados 15 números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. A aposta mínima sai por R$ 2,50.

Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14 dezenas.‌ ‌Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌

De acordo com o site Só Matemática, os números que mais saíram na Lotofácil, até o concurso nº 2.173, são: 13, 10, 20, 24, 11, 25, 03, 14, 04 e 02.

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar?