Lotofácil 2177 sorteia prêmio de R$ 1,5 milhão nesta quarta (10/03)

Nesta quarta-feira, dia 10, a Lotofácil 2177 pode ‌pagar‌ ‌o‌ ‌prêmio ‌de‌ ‌R$ 1,5 milhão para o apostador que conseguir cravar as dezenas do resultado. Até às 19h a Caixa fará a comercialização dos jogos ‌em casas ‌lotéricas‌, aplicativo ou site‌ ‌das Loterias‌ ‌Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

‌O‌ ‌sorteio‌ ‌está previsto para começar ‌às‌ ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo, e será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

No último concurso, nº 2.176, da Lotofácil, uma aposta de Várzea Grande, no Mato Grosso, acertou o resultado e ganhou R$ 1,2 milhão. Os números sorteados no concurso foram: 01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 16 18 20 21 22 .

Como‌ ‌apostar na Lotofácil 2177?‌ ‌

No‌ ‌volante da Lotofácil 2177,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ o apostador precisa marcar de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20 dezenas.‌ A modalidade sorteia 15 números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. A aposta mínima sai por R$ 2,50.

Também‌ dá para ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14 dezenas.‌ ‌Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌