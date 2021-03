O próximo sorteio da Lotofácil 2178, de quinta-feira (11), tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para a pessoa que conseguir acertar as dezenas do concurso. A Caixa fará a comercialização dos jogos até às 19h em casas ‌lotéricas‌, aplicativo ou site‌ ‌das Loterias‌ ‌Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Na Lotofácil desta quarta-feira (10), 11 apostas conseguiram acertar o resultado do concurso 2177 (01 03 04 07 08 10 12 14 15 16 17 19 20 22 24) e cada uma ganhou R$ 123,5 mil. De acordo com as Loterias Caixa, os jogos foram registrados em: Barreiras (BA), Maracanaú (CE), Nerópolis (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Ponta Grossa (PR), Canguaretama (RN), Caçador (SC), Cajamar (SP), Pontal (SP) e Almas (TO).

Próximo sorteio da Lotofácil

Serão sorteados 15 de 25 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50. Além do valor principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11 números na Lotofácil 2178.

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, nesta modalidade existe a possibilidade de participar de um bolão. Cada ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ mínima é ‌de‌ ‌R$3,00.

A partir das‌ ‌20h‌ os apostadores podem acompanhar a transmissão ao vivo do resultado no canal oficial da Caixa no YouTube e página Loterias Caixa do Facebook. Os globos da sorte ficam localizados no ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.

Qual é chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil 2178 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, essa chance vai para uma em 211.

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11;