Lotofácil 2180 sorteia prêmio especial de R$ 4 milhões hoje (13/3)

O prêmio especial de R$ 4 milhões da Lotofácil 2180 , deste sábado (13), pode sair para a aposta que cravar as 15 dezenas. No valor, está o acumulado dos concursos anteriores para ser distribuído nesse de final 0. O sorteio está previsto para começar às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Na sexta-feira (12), uma aposta de Mongaguá, em São Paulo, cravou o resultado do concurso 2179 (03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 18 19 20 21 25) e ganhou sozinha R$ 1,4 milhão. Também foram distribuídos R$ 1,6 mil, R$ 25, R$ 10 e R$ 5 em prêmios nas outras faixas.

Como jogar na Lotofácil?

Os jogos do sorteio da Lotofácil 2180 precisam ser registrado até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). Serão sorteados 15 de 25 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50. Além do prêmio principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11 números.

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o bolão da Lotofácil 2180. Mas, para concorrer, o‌ ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Qual é chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil 2180 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, o apostador chega mais perto do prêmio.

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11;

Acompanhe as loterias no DCI