Lotofácil 2183 pode entregar R$ 1,5 milhão no sorteio de quarta (17)

O jogador que acertar as dezenas do próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2183, pode ganhar o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Na noite desta terça-feira (16), duas apostas foram as grandes ganhadoras, uma de Fortaleza (CE) e a outra online, com o valor de R$ 507,6 mil cada.

Além disso, a modalidade também premiou nas demais faixas de acerto com: R$ 921, R$ 25, R$ 10 e R$ 5. As dezenas do concurso 2382 foram as seguintes: 02 03 08 09 10 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 .

O sorteio da Lotofácil 2183 será realizado nesta quarta-feira (17) a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, Em São Paulo. O evento contará com transmissão ao vivo no canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Próximo concurso da Lotofácil

Os jogos do próximo concurso, Lotofácil 2183, precisam ser registrado até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). Serão sorteados 15 de 25 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50.

Além do prêmio principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11 números. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o bolão da Lotofácil 2183. Mas, para concorrer, o‌ ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Qual é chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil 2183 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, vai para uma em 211.

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11;

