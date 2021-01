Lotofácil da Independência 2021 tem prêmio estimado em R$ 120 milhões

Ter independência financeira é a meta de quem deseja, em algum momento, parar de trabalhar ou fazer isso por hobby. Para conseguir realizar esse objetivo mais rápido, apostar na Lotofácil da Independência pode ser um caminho, mas que deverá contar com a sorte.

Lotofácil da Independência em 2021

Este ano o prêmio estimado do concurso, inicialmente, é de R$ 120 milhões e pode ser o maior da história. Os volantes do sorteio especial, previsto para o dia 8 de setembro, serão comercializados com antecedência dando início às apostas.

Ao longo de todos os seus concursos, a Lotofácil da Independência já fez mais de 300 milionários. Só na faixa principal de premiação, de 15 acertos, foram entregues R$ 771 milhões.

História da Lotofácil da Independência

O primeiro sorteio da Lotofácil da Independência, lançado pelas Loterias Caixa, foi em setembro de 2012 e entregou mais de R$ 43 milhões. O concurso, que celebra a Independência do Brasil, é um dos mais aguardados pelos apostadores de loterias.

Por ser uma das modalidades com mais probabilidade de ganhar – comprado as demais existentes -, até quem não tem o hábito de jogar, pode querer fazer uma aposta. A loteria fez tanto sucesso, que este ano chega a sua 10ª edição.

Somando os ganhadores de todos os concursos especiais, 315 pessoas já conseguiram ganhar prêmios milionários. Foram distribuídos, só na primeira categoria de premiação, R$ 771.071.867,08.

R$ 43.014.185,06, concurso 800 (06/09/2012) – 14 ganhadores;

R$ 73.094.415,90, concurso 952 (07/09/2013) – 66 ganhadores;

R$ 78.303.936,11, concurso 1102 (07/09/2014) – 43 ganhadores;

R$ 89.610.756,66, concurso 1255 (08/09/2015) – 51 ganhadores;

R$ 82.275.069,40, concurso 1408 (06/09/2016) – 10 ganhadores;

R$ 88.583.865,00, concurso 1557 (07/09/2017) – 15 ganhadores;

R$ 91.702.300,80, concurso 1708 (08/09/2018) – 33 ganhadores;

R$ 99.487.428,15, concurso 1861 (06/09/2019) – 33 ganhadores;

R$ 124.999.910,00, concurso 2030 (12/09/2020) – 50 ganhadores.

Uma regra especial que as Loterias Caixa elaborou para Lotofácil da Independência é a não acumulação do prêmio. Ou seja, se ninguém crava as 15 dezenas do resultado, o prêmio vai para a faixa seguinte e assim por diante.

Entretanto, em nenhum dos concursos da história da Lotofácil da Independência esse critério foi aplicado, já que sempre houve acertadores do resultado total.

Premiação da Lotofácil da Independência

A porcentagem do valor destinado à primeira categoria de premiação da Lotofácil da Independência é maior do que a dos concursos regulares. Segundo as Loterias Caixa, após a dedução do valor das faixas de prêmio fixos, 87% do restante é destinado à primeira faixa de premiação e 13% à segunda.

Além disso, o prêmio da categoria principal também é composto pelo: total acumulado para o concurso especial, total acumulado para o concurso de final zero e, se houver, o acumulado do concurso anterior.

Nas faixas de 13, 12 e 11 acertos, os prêmios se mantêm no mesmo valor que os dos concursos regulares: R$ 25, R$ 10 e R$ 5 – respectivamente.

Como funciona o concurso especial da Lotofácil?

A Lotofácil da Independência funciona da mesma forma que os concursos regulares da modalidade. As diferenças que tornam o concurso especial são: o alto valor do prêmio e a não acumulação.

Contudo, isso não interfere na maneira de jogar na loteria. Com 30 dias antes do sorteio, as Loterias Caixa começa a captação de apostas independentes e ao mesmo tempo que os demais concursos.

Volantes específicos são disponibilizados em casas lotéricas para registro de apostas presencialmente. Já para apostas online, tanto no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), quanto no aplicativo também são sinalizados o campo com o volante eletrônico.

Os jogadores devem marcar de 15 a 20 dezenas, sendo sorteadas 15 no concurso. A aposta mínima sai por R$ 2,5 e máxima por R$ 38.760,00.

Qual é a probabilidade de ganhar?

A probabilidade de ganhar na Lotofácil da Independência vai depender da quantidade de jogos e números adicionados na aposta. Quanto mais apostas forem feitas e mais números forem acrescentados, maior a chance de ganhar.

15 números na aposta, a chance de acertar é, assim, de uma em 3.268.760;

16 números na aposta, a chance de acertar é, assim, de uma em 204.298;

17 números na aposta, a chance de acertar é, assim, de uma em 24.035;

18 números na aposta, a chance de acertar é, assim, de uma em 4.006;

19 números na aposta, a chance de acertar é, assim, de uma em 843;

20 números na aposta, a chance de acertar é, assim, de uma em 211;

Quais os números que mais saíram?

Os números que mais saíram na lotofácil da Independência foram: 03, saiu oito vezes; 06, saiu oito vezes; e 22, saiu oito vezes. Outras dezenas sorteadas sete vezes cada são o 12 e 14.

Veja quais foram os resultados das nove edições anteriores da Lotofácil da Independência:

2012, concurso 800: 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 20 21 22 24;

2013, concurso 952: 01 03 04 06 08 11 12 14 17 18 19 21 22 23 25;

2014, concurso 1102: 02 03 05 06 08 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24;

2015, concurso 1255: 01 02 04 06 07 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25;

2016, concurso 1408: 01 03 05 08 10 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25;

2017, concurso 1557: 02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 20 21 22 24 25;

2018, concurso 1708: 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 22;

2019, concurso 1861: 02 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 22 23 24 25;

2020, concurso 2030: 02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 25.

Bilhetes e restrições de idade

Os bilhetes de loteria da Caixa podem ser adquiridos em casas lotéricas de todo o Brasil. Você pode comprar bilhetes de loteria online através do site oficial. Os jogadores têm de ter pelo menos 18 anos para jogar nas lotarias da Caixa.

Contate a Loterias Caixa

Caso queira entrar em contato com a Caixa por qualquer motivo, pode fazê-lo com os seguintes dados: