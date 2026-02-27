DCI - Leia no
Lotofácil hoje (27/02/26): veja preços e como apostar em São Paulo

Sorteio acontece às 21h na cidade de São Paulo, onde serão sorteadas 15 dezenas ao vivo
Escrito por Anny Malagolini
Publicado em
Como apostar na Lotofácil hoje em São Paulo
A Lotofácil dessa sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, com o concurso 3623, tem um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Para os apostadores de São Paulo e de todo o Brasil, o sorteio de hoje representa mais uma chance de mudar de vida. O resultado sai às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, o coração financeiro de da capital.

Como apostar na Lotofácil hoje em São Paulo

Se você está na capital paulista ou em qualquer cidade do estado de São Paulo, a tradição de ir até uma Casa Lotérica continua forte. São Paulo possui a maior rede de unidades lotéricas do país, o que facilita o acesso do apostador.

Para registrar seu jogo fisicamente:

1 – Localize uma lotérica: elas geralmente funcionam das 08h às 18h ou 19h, dependendo da região (shoppings costumam ter horários estendidos).

2 – Pegue o volante: o volante da Lotofácil possui 25 números disponíveis (de 01 a 25).

3 – Escolha seus números: você deve marcar no mínimo 15 dezenas e no máximo 20.

Horário limite: as apostas para o concurso de hoje podem ser feitas presencialmente até as 20h. Após esse horário, os jogos registrados valerão apenas para o concurso seguinte.

Além da aposta individual, em São Paulo é muito comum a prática dos Bolões da Caixa. Ao chegar no balcão, você pode perguntar ao atendente quais bolões estão disponíveis. Essa é uma excelente estratégia para aumentar suas chances matemáticas, pois permite participar de jogos com mais dezenas marcadas dividindo o custo com outros apostadores.

Como apostar na Lotofácil pela internet

A tecnologia transformou a maneira como o paulistano e o brasileiro lidam com a sorte. Hoje, não é mais necessário enfrentar filas para tentar o prêmio milionário. A Caixa Econômica Federal disponibiliza três plataformas principais para quem busca conveniência:

Portal Loterias Online: O site oficial permite que você escolha seus números, salve seus jogos favoritos e utilize a função “Surpresinha” (onde o sistema escolhe os números por você).

Aplicativo Loterias Caixa: Disponível para sistemas iOS e Android, o app é intuitivo e permite o pagamento via cartão de crédito ou Pix, facilitando a confirmação imediata da aposta.

Internet Banking Caixa: Exclusivo para quem já é cliente do banco, permitindo apostar diretamente debitando da conta corrente.

Diferentemente das lotéricas físicas, onde você pode fazer uma aposta única de R$ 3,50, os canais digitais exigem um valor mínimo de R$ 30,00 por carrinho de compras. Você pode preencher esse valor com vários jogos da Lotofácil ou misturar com outras modalidades, como Mega-Sena ou Quina.

Quais os preços das apostas

O valor que você paga na Lotofácil está diretamente ligado à sua probabilidade de ganhar. Em 2026, os valores estão estruturados para permitir desde o jogo popular até investimentos mais arrojados em apostas múltiplas.

Abaixo, detalhamos os custos atuais para cada tipo de aposta:

Quantidade de Números MarcadosValor da Aposta (R$)Probabilidade de Acertar 15 Números
15 númerosR$ 3,501 em 3.268.760
16 númerosR$ 56,001 em 204.297
17 númerosR$ 476,001 em 24.035
18 númerosR$ 2.856,001 em 4.005
19 númerosR$ 13.566,001 em 843
20 númerosR$ 54.264,001 em 211

O que se ganha com 11 acertos na Lotofácil?

Uma das perguntas mais frequentes entre os iniciantes é sobre as faixas menores de premiação. A Lotofácil é extremamente popular justamente porque é comum sair da lotérica com algum dinheiro de volta, mesmo que não seja o prêmio milionário.

Com 11 acertos, você ganha um prêmio fixo de R$ 7,00.

Pode parecer pouco, mas esse valor corresponde a exatamente o dobro do custo de uma aposta simples (R$ 3,50). Isso significa que, se você acertar 11 números, você não apenas recupera o que investiu, como também garante o valor para fazer mais dois jogos simples para o próximo sorteio.

Além dos 11 acertos, existem outros prêmios fixos:

12 acertos: R$ 14,00

13 acertos: R$ 35,00

Já para as faixas de 14 e 15 acertos, o prêmio é variável. O valor acumulado após o pagamento dos prêmios fixos é distribuído percentualmente entre os acertadores dessas faixas superiores.

