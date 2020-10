Lotofácil paga neste sábado R$ 1,2 milhão; saiba como apostar

A Lotofácil concurso 2059 paga hoje o prêmio de R$1,2 milhão . O sorteio acontece às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. É possível acompanhar e torcer ao-vivo através do canal oficial no Youtube.

O concurso 2058 de ontem (16) da Lotofácil teve um vencedor, da cidade de São Paulo, e pagou o prêmio de R$ 1.485.508,22. Confira as dezenas sorteadas:

01- 05 -07 -08 -10 – 12 -13 -14 -15 -17 – 20 -21 -22 -23 – 24.

Como‌ ‌jogar na próxima Lotofácil?

Para concorrer na Lotofácil, é preciso fazer um jogo com, pelo menos, 15 números e no máximo 20. São sorteados 15 dezenas em cada concurso e o maior prêmio vai para quem conseguir acertar o resultado. Apostas que cravarem 11, 12, 13 e 14 também recebem prêmios.

Para tentar a sorte com o jogo simples de 15 dezenas, o apostador irá pagar R$ 2,50. Porém, se o jogo tiver mais números, esse valor aumenta podendo chegar a R$ 38,7 mil para 20 números. ‌

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌Bolão da Lotofácil?‌ ‌

Os Bolões da Lotofácil podem ter de duas a 100 cotas, variando de acordo com a quantidade de números na aposta. O‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3.