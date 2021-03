Lotofácil sorteia prêmio de R$ 1,5 milhão nesta quinta-feira (04/03/21)

A Lotofácil desta quinta-feira, dia 04 de março, pode entregar o prêmio de R$ 1,5 milhão para a aposta que marcar as 15 dezenas. Para acompanhar o resultado ao vivo do concurso, basta acessar as redes sociais da Loterias Caixa, a partir das 20h (horário de Brasília).

Na Lotofácil são sorteados 15 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50. O volante é composto por 25 dezenas sendo necessário selecionar de 15 a 20 para fazer o jogo. ‌

será realizado no Espaço Além do prêmio principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11. O sorteioserá realizado no Espaço Loterias Caixa , em São Paulo. Os jogos precisam ser registrado até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o bolão da Lotofácil . Mas, para concorrer, o‌ ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Chances de ganhar na Lotofácil

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, essa chance vai para uma em 211.

15 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de, assim, uma em 11.

Como funciona a premiação da Lotofácil?

O prêmio bruto do sorteio da Lotofácil corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será retirado o valor para o pagamento dos prêmios com valores fixos:

R$ 5,00 para as apostas com 11 números certos entre os 15 sorteados;

R$ 10,00 para as apostas com 12 dezenas certos entre os 15 sorteados;

R$ 25,00 para as apostas com 13 acertos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

62% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

72% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Acompanhe a transmissão do sorteio pelo perfil da Caixa no Youtube.