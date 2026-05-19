Paulistas acertam quadra da Lotofácil 3688 e prêmio vai a R$ 5 milhões

Nenhum apostador conseguiu acertar as 15 dezenas da Lotofácil 3688, sorteada nesta segunda-feira (18). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso, na terça-feira (19 de maio), subiu para R$ 5 milhões.

Apesar de ninguém ter levado o valor máximo, diversas apostas da cidade de São Paulo conseguiram acertar 14 números e garantiram prêmios que passaram de R$ 2 mil. Entre os destaques está um bolão digital registrado na Explosão Loterias, que faturou R$ 6.544,80.

Apostas de São Paulo premiadas com 14 acertos

Os jogos vencedores foram registrados em diferentes lotéricas da capital paulista, tanto em apostas físicas quanto digitais. Veja algumas das apostas premiadas:

Lotérica Estrela da Penha — prêmio de R$ 2.181,67

Explosão Loterias — bolão digital levou R$ 6.544,80

Jog Lots — prêmio de R$ 2.181,67

Loterias em Canais Eletrônicos — prêmio de R$ 2.181,67

Lotérica Fortaleza — prêmio de R$ 2.181,67

Lotérica Palpite da Santa — prêmio de R$ 2.181,67

Mapa da Mina — bolão premiado com R$ 2.181,66

Moendas Loterias — prêmio de R$ 2.181,67

Número Hum — aposta de 17 dezenas faturou R$ 6.545,01

Sorrito Loterias — bolão recebeu R$ 4.363,34

Sorte Minha Loterias — prêmio de R$ 2.181,67

Tavares & Nicolatti Loterias — prêmio de R$ 2.181,67

Tesouro Real — prêmio de R$ 2.181,67

Os maiores valores pagos entre os acertadores de 14 dezenas ficaram com apostas de 17 números e bolões, que aumentam as chances de premiação, mas também elevam o custo do jogo.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta terça-feira, 19 de maio, com prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas da Caixa ou pelos canais digitais oficiais. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.