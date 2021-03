Lotofácil 2185 pode pagar R$ 1,5 milhão no próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil, segundo as Loterias Caixa, pode pagar o prêmio de R$ 1,5 milhão. No concurso desta quinta-feira (18), três apostas ganharam R$ 301,8 mil acertando o resultado da noite: 05 07 09 10 11 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25.

A modalidade também entrou prêmios de R$ 777, R$ 25, R$ 10 e R$ 5 nas outras faixas de acertos.

Como concorrer ao próximo sorteio da Lotofácil?

Para concorrer ao próximo sorteio da Lotofácil, previsto para esta sexta-feira (19), as apostas precisam ser registradas até às 19h na lotérica, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O evento está previsto para às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os jogadores deve marcar no volante de 15 a 20 números para tentar acertar o resultado da Lotofácil, concurso 2185. Ganha prêmio quem conseguir cravar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Na lotérica ou canais eletrônicos, tem a opção de escolher os números aleatoriamente selecionando a Surpresinha. Também dá para concorrer com a mesma aposta nos próximos sorteios da Lotofácil marcando a Teimosinha.

Qual o preço das apostas da Lotofácil?

O preço da aposta do próximo sorteio da Lotofácil pode variar dependendo da quantidade de números que os apostador selecionar na cartela. Por exemplo, a posta com 15 dezenas sai por R$ 2,50, a com 16 números sai por R$ 40 e com 17 números sai por R$ 340.

Já os jogos com 18, 19 e 20 dezenas, custa R$ 2.040 mil, R$ 9.690 mil e R$ 38.760 mil. Mas se o objetivo for concorrer participando de bolão, a cota não sai por menos de R$ 3.

O apostador pode tentar a sorte com um grupo ou comprar uma cota de bolão do próximo sorteio da Lotofácil organizados pela lotérica. Entretanto, nessa última opção poderá ser cobrado uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.