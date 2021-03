Próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2187, pode pagar R$ 3 milhões

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2187, será sorteado na segunda-feira, dia 22 de março. O prêmio concurso será de R$ 3 milhões na faixa principal. A partir das 20h os apostadores já conseguem saber o resultado por meio da transmissão ao vivo no canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Neste sábado (20), nenhum apostador conseguiu acertar as dezenas que saíram na Lotofácil 2186. Com isso, o prêmio acumulou e corre no próximo sorteio. As dezenas premiadas foram: 19 13 09 15 25 22 23 07 04 24 18 06 12 16 17

Com 14 acertos, 174 apostas ganhadoras levaram R$ 1.860,95. Já com 13 acertos, 7.148 apostas levaram R$ 25. Com 12 acertos, 87.422 apostas ganharam R$ 10. E, por fim, na menor faixa de prêmios, 476.354 apostas ganharam R$ 5.

Como apostar no próximo sorteio da Lotofácil?

Para participar do próximo sorteio da Lotofácil, o jogador precisa fazer sua aposta até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). Serão sorteados 15 de 25 números, que entregam o prêmio principal.

Além do prêmio principal, a modalidade também entrega outros para quem fizer ‌14, 13, 12 ou 11 acertos. A aposta de 15 dezenas sai por R$ 2,50, mas se a pessoa estiver disposta a pagar mais, pode aumentar quantidade para até 20 números.

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o bolão da Lotofácil 2187. Mas, para concorrer, o‌ ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil 2187 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, essa chance vai para uma em 211.