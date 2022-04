Próximo sorteio da Lotofácil: feriadão adia concurso para sexta-feira

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2502, está estimado em R$ 1,5 milhão e pode sair na sexta-feira, 22 de abril, após o feriado de Tiradentes. O sorteio das dezenas está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O último concurso foi realizado na quarta-feira (20) e uma aposta conseguiu acertar o resultado: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 19 20 22 23 25 . Nas demais faixas também distribuídos quantias de até R$ 1.719,95.

Próximo sorteio da Lotofácil

Para participar do próximo sorteio da Lotofácil, os apostadores conseguem registrar o jogo em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.