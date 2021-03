O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2178, de quinta-feira (11), pode pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as dezenas do jogo. As apostas podem ser feitas até às 19h em casas ‌lotéricas‌, aplicativo ou site‌ ‌das Loterias‌ ‌Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).]

No último sorteio, ao todo 11 apostas acertaram as 15 dezenas do jogo (01 03 04 07 08 10 12 14 15 16 17 19 20 22 24); cada uma ganhou R$ 123,5 mil.

De acordo com as Loterias Caixa, as apostas ganhadora foram registradas em Barreiras (BA), Maracanaú (CE), Nerópolis (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Ponta Grossa (PR), Canguaretama (RN), Caçador (SC), Cajamar (SP), Pontal (SP) e Almas (TO).

Próximo sorteio da Lotofácil

Serão sorteados 15 de 25 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50. Além do valor principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11 números na Lotofácil 2178.

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, nesta modalidade existe a possibilidade de participar de um bolão. Cada ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ mínima é ‌de‌ ‌R$3,00.

A partir das‌ ‌20h‌ os apostadores podem acompanhar a transmissão ao vivo do resultado no canal oficial da Caixa no YouTube e página Loterias Caixa do Facebook. Os globos da sorte ficam localizados no ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.

Qual é chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil 2178 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, essa chance vai para uma em 211.

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11;